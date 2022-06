Mit den Füßen Horn spielen: Felix Klieser tritt in Ingolstadt auf

Plus Felix Klieser begeistert das Publikum im Theaterfestsaal in Ingolstadt. Der außergewöhnliche Musiker, der mit den Zehen sein Instrument bedient, kommt auf Einladung des Konzertvereins.

Es war ein erstaunlich faszinierender Konzertabend im Theaterfestsaal Ingolstadt, bei dem der ausgezeichnete Hornist Felix Klieser, auf Einladung des Konzertvereins, zusammen mit seinen ebenso herausragenden Musikern, dem ukrainischen Geiger Andrej Bielow sowie der dominant und technisch brillant agierenden Pianistin Martina Filjak, überaus beeindrucken konnte.