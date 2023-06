Mit Kokain auf der Autobahn: Polizei stoppt Autofahrer auf der A9

Ein Autofahrer war auf der A9 bei Ingolstadt mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der auf der A9 bei Ingolstadt unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Das teilte die Polizei mit. Am 23. Juni gegen 19 Uhr wurde ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich mit zwei Freunden kurz vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord auf der A9 in Richtung München. Im Zuge der Überprüfung kamen erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Verkehrsteilnehmers zum Vorschein. Unter anderem zeigten dessen Pupillen keinerlei Reaktion auf Lichteinfall.

Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf Abbauprodukte des Betäubungsmittels Kokain und bestätigte den Anfangsverdacht der Polizeibeamten. Es folgte die Einleitung eines Bußgeldverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt in den Räumlichkeiten der Dienststelle.

Autofahrer auf A9 wegen Drogenkonsums von Polizei gestoppt

Im Zuge weiterer Überprüfungen kam schließlich noch eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis zum Vorschein, da der Mann bereits häufiger unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Dies hatte zur Folge, dass er trotz Aushändigung seines Führerscheines keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Gegen den Fahrzeugführer wurde neben dem ursächlichen Verkehrsverstoß noch ein Strafverfahren im Hinblick auf Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der ausgehändigte Führerschein wurde sichergestellt. Die gemeinsame Fahrt konnte einer der beiden fahrtauglichen Mitfahrer fortsetzten. (AZ)