24.04.2023

Mit Säugling fast in der Donau ertränkt: Mutter muss ins Gefängnis

Das Landgericht Ingolstadt hat eine Frau verurteilt, die sich und ihr Baby in der Donau ertränken wollte.

Plus Eine 35-Jährige will sich und ihre eine Woche alte Tochter in der Donau ertränken. Das Ingolstädter Landgericht hat die Frau nun wegen versuchten Totschlags verurteilt.

Eine Mutter geht mit ihrer eine Woche alten Tochter in die Donau. Ein zufällig vorbeikommender Jogger springt ins Wasser und rettet beide. Wie ist die 35-Jährige zu bestrafen? Bei Verurteilung zu einer Haftstrafe würde nicht nur, der Mutter das Kind, sondern auch dem Kind die Mutter genommen haben die Verteidigerinnen Marion Reisenhofer und Veronika Hagn argumentiert und eine Bewährungsstrafe beantragt. Staatsanwältin Madeleine Zellner hat hingegen fünfeinhalb Jahre Haft gefordert. Wird das Urteil des Ingolstädter Landgerichts vom Montag rechtskräftig, muss die 35-Jährige für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Dabei hatte sie Glück, dass das Gericht von einem minder schweren Fall des versuchten Totschlags ausgegangen ist.

Richter in Ingolstadt ist sich sicher: Mutter wollte Kind in Donau ertränken

Mehrfach hat der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl bei der Urteilsbegründung betont, dass das Baby nur "mit wahnsinnig viel Glück" habe gerettet werden können. Als der Jogger im August vergangenen Jahres Mutter und Tochter gegen die Strömung aus der Donau gezogen hat, sei die Kleine bereits "blau angelaufen" und habe "leblos gewirkt". Spätfolgen hat das Mädchen aber offenbar nicht davongetragen.

