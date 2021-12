Ingolstadt

vor 16 Min.

Mit touristischem Konzept: Ingolstadt soll "Frankenstein-Stadt" werden

Plus Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Geschichte von Mary Shelleys Monster besser vermarktet werden soll. Dafür wird nun ein Konzept in Auftrag gegeben.

Von Dorothee Pfaffel

Wer Frankenstein erleben möchte, der soll zukünftig direkt an Ingolstadt denken und im besten Fall noch in die Stadt reisen. So hofft zumindest der Ingolstädter Stadtrat, der am Dienstag der Entwicklung eines touristischen Konzeptes zur Vermarktung des Themas Frankenstein in Ingolstadt zugestimmt hat. Vorausgegangen war ein Antrag der FDP und der Jungen Union (JU), zu prüfen, wie sich das Thema wissenschaftlich und populär lokal darstellen lässt.

