Mit viel Gefühl: Der Auftakt der Audi Sommerkonzerte stimmt das Publikum nachdenklich

Ein Orchester aus der Ukraine bestreitet den Auftakt der Audi Sommerkonzerte. Der Auftritt wird zu einem besonders emotionalen Erlebnis.

Das Youth Symphony Orchestra of Ukraine unter der Leitung der längst weltweit arbeitenden, preisgekrönten ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv berührte die begeisterten Konzertgäste mit einem anspruchsvollen, vielschichtigen Programm und lieferte damit einen gelungenen Einstieg in das vierwöchige Musik-Festival der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt. Vorstandsmitglied Gerd Wanger freute sich in seiner Begrüßung über die gelungene "Produktion" und verwies auf den Schwerpunkt der Nachwuchsförderung, die ein extrem wichtiger Bestandteil von Audi-Artexperience sei. Mit seinem kulturellen Engagement wolle der Konzern zu einem besseren und schöneren Zusammenleben in der Region beitragen.

Mit drei Sätzen aus Malcolm Arnolds (1921-2006) Konzert für Flöte und Streichorchester Nr.45 gaben die Musikerinnen und Musiker, deren Lebensmittelpunkte derzeit aufgrund der Kriegswirren über halb Europa verstreut sind, einen Einblick in ihr Können, ihre hohe Selbstdisziplin und auch in die verbindende Kraft künstlerischer Arbeit. Ivanna Ternay, die ebenfalls aus der Ukraine stammt, aber seit vielen Jahren in Deutschland lebt, setzte mit ihrem wunderbaren und kunstvollen Flötenspiel wahre Glanzpunkte in das stimmige Zusammenspiel der jungen Streicher.

Es folgte eine facettenreiche Kammersinfonie für Flöte mit Orchester von Yevhen Stankovych (geb. 1942), bei der das junge Orchester und die außergewöhnliche Flötistin Ivanna Ternay unterschiedlichste Stimmungen von düster über dramatisch bis harmonisch friedlich erklingen ließen. Mit der Uraufführung von Bohdana Frolyaks "The Way" konnten die jungen Ukrainer mit ihrer Power-Dirigentin den Kampf zwischen Dunkelheit und Licht den Sieg des Lichtes hörbar machen – welch hoffnungsvolle Verheißung in diesen düsteren Zeiten.

Nach der Pause gab es dann – aus dem Klang der Französischen Revolution schöpfend - Beethovens wunderbare Sinfonie Nr. 5 c-moll op. 67 , die hoffentlich auch das jugendliche Orchester für eine Weile Raum und Zeit vergessen und alle im Saal die Magie von mitreißender Musik verspüren ließ. Als Zugabe ein Fotoshooting mit Ukrainischer Flagge: das Publikum dankte mit stehenden Ovationen.

Das Wissen, das einige der blutjungen Musiker wohl demnächst an die Front müssen, um ihr Heimatland gegen Russland zu verteidigen, für den Konzertauftritt nur eine Sonderausreisegenehmigung erhalten haben, ließ niemanden – jenseits des musikalischen Erlebens – ungerührt nach Hause gehen.

