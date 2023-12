Morden mit Humor: Ein Buch-Bestseller kommt in Ingolstadt auf die Bühne

Das Stück "Achtsam morden" feiert in Ingolstadt im Altstadttheater Premiere. Trotz einiger Leichen überwiegt hier der Humor.

Ein klarer Fall von schwarz-weißem Humor diese Inszenierung, und wie passend die Bühne, die Regisseurin Leni Brem-Keil ihren Schauspielern bereitet hat. „Achtsam morden“ steht im Ingolstädter Altstadttheater auf dem Spielplan. Bernd Schmidts Bühnenfassung eines Buch-Bestsellers, nein, einer Bestseller-Reihe mittlerweile, in der Autor Karsten Dusse Lifestyle-Business und organisierte Kriminalität aufs schönste kollidieren lässt.

Eigentlich will der gestresste Anwalt Björn Diemel nur sein eigenes Familienleben in Ordnung bringen, räumt dann aber gleich mal in der Unterwelt auf. Inspiriert von einem Coach, den er bei einem Achtsamkeitsseminar mit lauwarmem Tee und abgestandenen Weisheiten kennenlernt, löst er gleich mehrere lebensbedrohliche Probleme letal: Leichen pflastern seinen Weg zum unglaublichen Happy End.

Im Altstadttheater Ingolstadt will man "achtsam morden"

Es ist eine Gratwanderung, den „entschleunigten Kriminalroman“ wie der Untertitel des Buches lautet, im rasanten Tempo, mit dem die Handlung auf der Bühne vorangetrieben wird, nicht zur Krimi-Klamotte werden zu lassen. Manchmal droht man zwischen all den Unterweltgrößen mit ihren austauschbaren Namen, die im Wirbel der Requisiten und Kostüme das Zeitliche segnen, etwas den Überblick zu verlieren, aber das bestens harmonierende Darsteller-Trio, das scheinbar mühelos 20 Rollen bewältigt, verliert sein Publikum zu keinem Zeitpunkt.

Kolja Heiß, der, ebenso getrieben wie durchtrieben, kein Mittel scheut, sich aus seiner Misere zu befreien, Martin Müller, der mit Lust die Bösen gibt und jeden Einzelnen unverwechselbar treffend überzeichnet, Pia Kolb, die perfekt sekundiert, ob als Gattin, Kleinkind oder Killer. Das Premierenpublikum dankte mit begeistertem Applaus.

