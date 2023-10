Ingolstadt

17:45 Uhr

Mordfall um tote Doppelgängerin: Prozess beginnt wohl im Januar

In Ingolstadt wurde im August 2022 eine Frauenleiche in einem Auto gefunden. Später fand am Fundort in der Peisserstraße eine Trauerfeier statt.

Plus Der gewaltsame Tod einer jungen Frau in Ingolstadt im August 2022 durch 56 Messerstiche hat viel Aufsehen erregt. Was auf die zwei Beschuldigten nun zukommt.

Von Dorothee Pfaffel

Im spektakulären Mordfall um die tote Doppelgängerin steht nun fest, wann sich die beiden Tatverdächtigen, gegen die die Staatsanwaltschaft Ende August Anklage erhoben hat, vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten müssen. Wie das Landgericht mitteilt, wird der Prozess aller Voraussicht nach im Januar beginnen.

Verhandelt wird vor dem Schwurgericht unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsident Konrad Kliegl, sagte ein Sprecher des Ingolstädter Landgerichts auf Nachfrage. Das Verfahren wird mit Spannung erwartet. Das Landgericht geht von einem hohen Interesse der Öffentlichkeit aus und rechnet mit vielen Pressevertretern.

