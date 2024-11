Motorradfahrer 70 Stundenkilometer zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt am Samstagnachmittag mussten sechs Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden. Alle erwartet eine Bußgeldanzeige, teilt die Polizei mit. Spitzenreiter war ein 24-jähriger Ingolstädter. Dieser wurde auf seinem Motorrad bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit über 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Ihn erwartet neben einem saftigen Bußgeld auch ein zweimonatiges Fahrverbot. (AZ)

