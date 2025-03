Motorradfahrer bei Unfall verletzt: Autofahrer flüchtet

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Ingolstädter mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2231 in Richtung Kösching. Laut Angaben der Kradfahrers kam ihm ein weißer BMW entgegen, der in Richtung Mailing fuhr und in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach rechts in ein angrenzendes Feld aus, berichtet die Polizei. Nach einigen Metern kam das Motorrad wieder zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

