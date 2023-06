Motorradfahrer und Autofahrerin stoßen zusammen

In Ingolstadt haben sowohl ein 19-jähriger Motorradfahrer als auch eine 50-jährige Autofahrerin eine durchgezogene Linie im Straßenverkehr missachtet - mit Folgen.

Auf der Neuburger Straße stadteinwärts fuhren im stockenden Verkehr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr eine 50-Jährige mit ihrem Auto und dahinter ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Ingolstadt, mit seinem Kraftrad. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Permoserstraße in Ingolstadt begann die Autofahrerin nach links abzubiegen, um in den dortigen Kundenparkplatz zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer, dieser hatte bereits andere Fahrzeuge überholt und wollte auch noch an der Autofahrerin vorbeifahren.

An der Unfallstelle galt für beide die durchgezogene Linie, also das Verbot für die Autofahrerin abzubiegen, ebenso wie für den Kradfahrer zu überholen. Der Kradfahrer fuhr gegen die linke Seite des Autos, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden von über 7000 Euro. (AZ)