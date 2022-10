Motorradfahrer verletzt sich bei Stunt am Ingolstadt Village

Bei einem Motorradtreffen am Ingolstadt Village ist ein Motorradfahrer gestürzt, als er einen Stunt zeigen wollte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei einem Motorradtreffen am Ingolstadt Village hat sich ein Teilnehmer am vergangenen Sonntagnachmittag schwer verletzt. Der 32-Jährige aus dem Kreis Fürstenfeldbruck führte gegen 15.30 Uhr auf dem abgesperrten Parkplatz des IngolstadtVillage mit seinem Motorrad einen Stunt aus.

Motorradtreffen in Ingolstadt: Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr unkontrolliert eine an den Parkplatz angrenzende Böschung hinauf. Dort stürzte der Mann vom Motorrad und stieß mit dem Kopf gegen den Lenker. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall eine schwere Schädelverletzung zu und kam ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde nach dem Sturz in eine Böschung geschleudert, der Schaden am Fahrzeug liegt bei rund 4000 Euro. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die Freiwillige Feuerwehr Mailing mit insgesamt drei Fahrzeugen und fünfzehn Mann im Einsatz. (AZ)