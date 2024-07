Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Am Samstag gegen 16 Uhr ereignete sich in der Manchinger Straße in Ingolstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Dabei fuhr ein 22-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto auf der Manchinger Straße stadtauswärts. Dem Autofahrer kam auf der Manchinger Straße ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Motorrad entgegen.

Der Autofahrer bog von der Manchinger Straße nach links in den Schütterlettenweg ab. Beim Abbiegen übersah der Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, berichtet die Polizei.

Dabei stürzte der 28-jährige Motorradfahrer zu Boden und schlitterte noch einige Meter weiter über den Asphalt. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)