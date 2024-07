Motorradfahrer wird bei Unfall mit einem Auto schwer verletzt

In Ingolstadt ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Ingolstädter kam nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Montagabend gegen 18.10 Uhr wollte ein 49-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto von der Steinstraße nach links in die Straße "Am Pulverl" abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte.

Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzt sich laut Polizei schwer. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Die Unfallstelle musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. (AZ)