Ingolstadt

vor 1 Min.

Münchener Freiheit und Spider Murphy Gang begeistern 2000 Fans in Ingolstadt

Plus Zwei deutsche Kultbands zusammen auf einer Bühne? Eine Seltenheit, die es aber nun in der Ingolstadt gab. Die Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit rockten die Saturn-Arena.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Da ist ein älteres Ehepaar, eine Mädels-Clique, deren Mitglieder wohl in den 1980ern Teenager waren, aber auch Paare und Gruppen, die erst in den 1990er-Jahren oder den 2000ern das Licht der Welt erblickt haben dürften. Genau diese Mischung füllt am Montagabend nach und nach die Saturn-Arena in Ingolstadt. Und dieses gemischte Publikum beweist, dass es die beiden Kultbands, die gleich auf die Bühne kommen, nach all den Jahrzehnten immer noch draufhaben. Knapp drei Stunden begeistern Münchener Freiheit und die Spider Murphy Gang die Menge - besonders im letzten Drittel hält es keinen mehr auf seinem Platz.

Schon beim ersten Lied "Ich will Liebe auf den ersten Blick" hört man sie, die echten Fans, die jede Zeile mitsingen können. Prompt gibt es von Tim Wilhelm, seit 2012 Frontmann von Münchener Freiheit, Lob für sein Publikum, "denn ohne euch würden wir nicht hier stehen". Und dann ist es plötzlich wieder 1986, es geht um Träume, Sehnsüchte und Wünsche in einer Beziehung. So heißt es im Refrain: „Wenn Träume wie Lichter schweben, wenn wir diesen Traum erleben, wir beide, tausendmal ich - tausendmal du“. Sänger Wilhelm ist beeindruckt, "sehr guter Einsatz, so lieben wir das", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen