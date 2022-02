Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt zeigt "Straßenkunst"

Passend zur Ausstellung "Hängepartie" bietet das Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt mehrere Gesprächsreihen an. Sowohl experten als auch Schüler sollen sich zur Kunst äußern.

Mit zwei neuen Projekten geht es im Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst weiter. Da wäre einerseits die Ausstellung von Thomas Neumaier mit dem Namen „Bauhof-Design – Stadtverkehr(t)“. Diese ist am Samstag in dem Ingolstädter Museum zu sehen. Neumaier widmet sich Gegenständen aus dem Bauhof, um mit ihnen den Stadtverkehr in ironischer Weise zu thematisieren. Verwendet werden Pylonen, Absperrungen oder auch Verkehrsschilder, die der Künstler aus ihrem ursprünglichen Kontext reißt und somit dem Objekt die eigene Sprache zurückgibt. „Die Ausstellung ist ein Anlass, unsere urbanen Ordnungs- und Verkehrssysteme auf spielerische Weise zu hinterfragen“, heißt es in der Ankündigung. Die Eröffnung ist am 19. Februar um 19 Uhr.

Im MKK Ingolstadt gibt es bald neue Kunstprojekte zu sehen

Ein weiteres Projekt im MKK läuft unter dem Namen „Ansichtssache“ sowie „Ansichtssache Next Generation“. Dabei handelt es sich um Gesprächsreihen, die im Rahmen der Ausstellung „Hängepartie. Kunst mit offenem Ende“ stattfinden werden. Dabei handelt es sich einerseits um Expertengespräche, bei denen sich Theres Rohde mit drei unterschiedlichen Spezialisten über Kunst unterhält, in diesem Fall über die Ausstellung „Hängepartie“. Gäste sind Designerin Henriette Deking (16. Februar), Unternehmer Jürgen Uedelhoven (17. März) und Klinikdirektor Josef Menzel (27. April).

Bei der „Next Generation“ ist der Rotary Club involviert, mit dem Schüler und Studenten zu einem Dialog über Kunst eingeladen werden. Die Termine sind am 9. Februar, 3. März und 6. April. Weitere Infos beim MKK. (annh)