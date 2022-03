Musikalischer Appell in Ingolstadt für Frieden in der Ukraine

Georgier und Ingolstädter Kammerorchester geben bei einem Benefizkonzert in Ingolstadt ein hoffnungsfrohes Zeichen.

„Es ist die Musik, die uns in diesen schweren Tagen innehalten lässt und die uns zusammenführt. Sie trägt unsere Hoffnungen in sich. Musik verbindet und ruft gleichermaßen zum Frieden und zur Versöhnung.“

Benefizkonzert für den Frieden in Ingolstadt

Demgemäß war das „Benefizkonzert für den Frieden“ durch das Georgische – und Ingolstädter Kammerorchester ein bemerkenswertes, hoffnungsfrohes Zeichen in dieser so bedrückten und schweren Zeit.

Gerade die Musikerinnen und Musiker des Georgischen Kammerorchesters, die in der Zeit der politischen Wende, im Jahr 1990, während einer Tournee nach Deutschland übersiedeln konnten, wissen, wie schwer es ist, die Heimat zu verlassen. Seit mehr als 30 Jahren ist das GKO in Ingolstadt beheimatet und hat sich einen exzellenten Ruf erarbeitet. Zugleich ist er kultureller Botschafter der Stadt bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland.

Oberbürgermeister Christian Scharpf sprach ein Grußwort

In seinem Grußwort vor dem Konzert im Theaterfestsaal machte Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf deutlich, wie wichtig und entscheidend die Solidarität und Hilfe für die Menschen in der Ukraine sei. „Musik als gemeinsame Sprache ist das verbindende Element und schafft eine Brücke zu den Menschen in der Ukraine, in diesem von „Putin“ verschuldeten Krieg, der uns alle tief erschüttert.“ Zudem berichtete der Ingolstädter Oberbürgermeister von der Situation der in Ingolstadt eingetroffenen Flüchtlinge. „Sie haben vielfach alles verloren, auch liebenswerte und nahe Angehörige. Hier ist schnelle und tatkräftige Hilfe erforderlich, die Ingolstadt auch leisten wird.“

Dirigent Artem Conkinov wurde in der Ukraine geboren

Die treffend ausgewählten Werke von Elgar, Grieg und Sibelius waren für das überaus zahlreich erschienene Publikum, das durch Spenden die Aktion, „ Deutschland hilft“ unterstützen konnte, eine gute Gelegenheit, wirklich inne zu halten. Es ist erstaunlich, wie gut beide Orchester, Laien und Profis, darunter auch viele ehemalige Musiker des GKO, unter der Gesamtleitung des in der Ukraine geborenen Dirigenten Artem Conkinov miteinander musizieren konnten. Trotz wenig Probenzeit gelangen die anspruchsvollen Werke in besonderer Manier. Dabei war die Klangfülle und auch die gute Abstimmung der einzelnen Register deutlich zu spüren. Das Ingolstädter Kammerorchester besteht aus ganz vielen jungen Nachwuchsmusikern. Gerade hier, dies wurde auch im Werkverlauf des Benefizkonzertes deutlich, wird durch die Musikschulen eine sehr fruchtbare und niveauvolle Ausbildungsarbeit geleistet.

Zum Abschluss erklang der durch die Welt gehende John Lennon Hit „Imagine“, traumhaft schön und berührend gesungen von Sina Leyrer (Schülerin der 9. Klasse am Gnadenthal-Gymnasium) und bestens begleitet von den Musikern, die am Ende des Benefizkonzertes völlig zu Recht mit „Standing Ovations“ bedacht wurden.