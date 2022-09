Mut zum Hut in Ingolstadt: Gut behütet durch schwere Zeiten

Plus Zum zweiten Mal findet die Hutschau „Mut zum Hut“ in Ingolstadt statt. Neben den zahlreichen außergewöhnlichen Hutkreationen gibt es auch filigranen Schmuck und Lederwaren zu bestaunen.

Gut behütet durch diese Zeit zu gehen ist ein Wunsch, den viele Bürgerinnen und Bürger aktuell haben dürften – und den sich Besucher der jüngsten Ausgabe von „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ im Armeemuseum in Ingolstadt wortwörtlich erfüllen konnten. Denn an keinem anderen Ort dürfte wie hier mit großer Sicherheit für jeden Topf der passende Deckel gefunden werden. Oder besser gesagt: für jeden Kopf der passende Hut.