Ingolstadt

18:30 Uhr

Nach 748 Jahren verlassen die letzten Kapuziner Ingolstadt

Plus Fast 750 Jahre wirkten die Franziskaner ununterbrochen in Ingolstadt. Mit dem Wegzug der letzten fünf Kapuziner-Brüder geht diese Ära im März zu Ende.

Von Luzia Grasser

In zwei Jahren - 2025 - da hätten die Franziskaner allen Grund zum Feiern gehabt. 750 Jahre hätten sie dann ununterbrochen in der Stadt gewirkt, keine Kriege, keine Säkularisation konnten sie in den vergangenen Jahrhunderten aus Ingolstadt vertreiben. In zwei Jahren, da hätten die fünf Brüder, die dem franziskanischen Orden der Kapuziner angehören, dieses Jubiläum feiern können. Doch dazu wird es nicht kommen. Stattdessen müssen sie jetzt ihre Koffer packen. Im März dieses Jahres schließt das Kloster seine Pforten. Für immer. Die fünf Kapuziner werden in verschiedene Klöster in ganz Deutschland ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

