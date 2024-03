Nach Schlag im Zug kommt Ukrainer in die Ausnüchterungszelle

Erst haben Polizisten in Ingolstadt einen Betrunkenen noch zu seinem Zug begleitet, nur wenige Minuten später brachten sie ihn zu Boden. Der Mann hatte im Zug zugeschlagen.

In der Nacht auf Samstag hat ein 45-jähriger Ukrainer in einem abfahrbereiten Zug am Hauptbahnhof in Ingolstadt einen 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Angreifer fest, der Ukrainer kam anschließend in die Ausnüchterungszelle.

Der Mann war der Polizei am Bahnhof Ingolstadt wegen seines angetrunkenen Zustands aufgefallen

Bereits in der Bahnhofshalle war der Mann einer Streife der Bundespolizei wegen seines angetrunkenen Zustands aufgefallen. Die Beamten begleiteten den Mann noch zu seinem Zug, doch dort schlug der Mann dem Reisenden unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Vorfall war auf einer Überwachungskamera zu sehen. Weitere Taten verhinderten schließlich die Polizei. Noch im Zug wurde der Angreifer zu Boden gebracht und gefesselt.

Im Anschluss blieb er mehrere Stunden zur Ausnüchterung bei der Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Warum der 45-Jährige zugeschlagen hat, ist nicht bekannt. (AZ)