Nach Schockanruf in Ingolstadt: Polizei nimmt falschen Polizisten fest

Oft sind Schockanrufe erfolgreich. Doch nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Betrüger gefasst. Er hatte eine Frau aus Ingolstadt um eine fünfstellige Summe erleichtert.

Am Sonntag gelang es der Polizei einen 20-jährigen Betrüger festzunehmen, der die Woche davor in Ingolstadt eine Frau um einen mittleren fünfstelligen Betrag gebracht hatte. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Ingolstadt.

Am Montagnachmittag, 20. Februar, wurde eine 60-jährige Ingolstädterin mit unterdrückter Nummer von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Dieser erklärte, dass der Sohn der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine Kaution fällig sei. In der Folge übergab die Frau in Kuverts verpacktes Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe an einen männlichen Abholer.

Polizei Waidhaus nimmt 20-jährigen mutmaßlichen Betrüger fest

In Zusammenarbeit mit der AG Phänomene konnte am Sonntag schließlich durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus ein 20-jähriger Pole festgenommen werden. Auf Vorhalt gab der Tatverdächtige zu, das Bargeld von der Ingolstädterin abgeholt zu haben. Am Montag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Ingolstädter Amtsgericht dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (AZ)