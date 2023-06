Nach Tankstellenraub: Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder

Anfang Mai ist eine Tankstelle in Ingolstadt überfallen worden. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach dem unbekannten Täter.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ingolstadt im Mai diesen Jahres sucht nun die Polizei in Ingolstadt mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Am 9. Mai gegen 15.10 Uhr hatte ein maskierter Mann die Tankstelle an der Richard-Wagner-Straße überfallen. Er bedrohte die Kassenkraft mit einem Messer und forderte Bargeld von ihr. Im Anschluss konnte der Täter nach Angaben der Polizei mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag in Richtung Leharstraße flüchten.

Überfall auf Tankstelle in Ingolstadt: Täter ist rund 1,65 Meter groß

Der Täter ist etwa 1,65 Meter groß und trägt einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einer blauen Sweatjacke mit weißen Streifen, einem rotem T-Shirt und einer hellgrauen Jogginghose. Zudem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Bevor der Täter den Verkaufsraum betreten hat, trug er das T-Shirt über der Jacke und die Maske trug er umgekehrt in schwarz. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde durch das Amtsgericht Ingolstadt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Fahndungsbilder gibt es im Internet unter der Adresse www.polizei.bayern.de/fahndung/. (AZ)