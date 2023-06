Ingolstadt

Nach tödlichen Polizeischüssen: Ermittlungen dauern an

Bei einem Polizeieinsatz ist in der vergangenen Woche in Ingolstadt ein Mann erschossen worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.

Bei einem Polizeieinsatz in der Nähe des Ingolstadt Village ist in der vergangenen Woche ein Mann getötet worden. Als der 35-Jährige die Beamten mit einem Holzprügel angreifen wollte, gab ein SEK-Beamter die tödlichen Schüsse auf den Mann ab. Noch dauern die Ermittlungen an, zu einem möglichen Ergebnis einer Obduktion wollte sich Staatsanwalt Sebastian Hirschberger am Montag nicht äußern.

Der Polizeieinsatz in Ingolstadt hatte sich über Stunden hingezogen

Der Polizeieinsatz hatte sich am Montag in der vergangenen Woche über viele Stunden hingezogen. Am Vormittag war der Polizei von einem Mann berichtet worden, der sich in der Nähe der Raffinerie in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Im Verlauf habe der nackte Mann gedroht, von der Himmelreichbrücke im Norden Ingolstadts zu springen.

