Nach Überfall auf 24-Jährige: Polizei fahndet noch immer nach dem Täter

Am Wochenende ist eine Frau in Ingolstadt nachts offenbar nur knapp einer Vergewaltigung entkommen. Vom Täter hat die Polizei noch immer keine Spur.

Wer ist der Unbekannte, der eine junge Frau in der Nacht auf Samstag im Ingolstädter Westviertel überfallen hat und sie offenbar vergewaltigen wollte? Eine Antwort auf diese Frage versucht die Polizei so schnell wie möglich zu bekommen.

Trotz einer intensiven Fahndung ist der Täter noch immer auf der Flucht. Beamtinnen und Beamte der Polizei sind jetzt verstärkt rund um den Tatort unterwegs. Nicht nur, um weitere Spuren zu sichern, sondern auch, damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner dort sicher fühlen. Denn die Angst in der Gegend ist bei manchen groß. Immerhin hat der Mann offenbar nach der Tat auf das Auto eines Helfers geschossen.

Die Frau wurde in der Nacht auf Samstag im Ingolstädter Westviertel überfallen

Der Überfall hatte sich am Samstagfrüh gegen 0.20 Uhr ereignet. Eine 24-Jährige war in jener Nacht zu Fuß auf dem Heimweg. Sie war in der großen Zellgasse in Richtung Westen unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe der Behringstraße über sie herfiel. Er riss sie zu Boden und versuchte offenbar, sie zu vergewaltigen. Trotz der heftigen Gegenwehr der Frau ließ der Mann nicht von ihr ab. Erst, als ein Autofahrer auf die Not der Frau aufmerksam wurde und anhielt, ergriff der Täter die Flucht. Die verletzte Frau konnte sich schließlich in das Auto retten. Doch als der Helfer den Notruf rief, feuerte der Unbekannte einen Schuss in Richtung Auto, traf allerdings keinen der beiden Insassen.

Aktuell sind die Ermittler dabei, Spuren zu sichern und diese auszuwerten, um so einem Verdächtigen auf die Spur zu kommen, berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Am Mittwoch waren Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Eichstätt deshalb im Westviertel unterwegs. Sie haben auch Anwohnerinnen und Anwohner befragt, um so möglicherweise neue Hinweise zu erhalten. Doch die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler vor Ort ist nur ein Aspekt, weshalb in dem Viertel aktuell mehr Polizistinnen und Polizisten zu sehen sind. So sind auch mehr Beamtinnen und Beamten unterwegs - entweder zivil oder im Streifenwagen - um durch die erhöhte Präsenz für ein besseres Sicherheitsgefühl bei den Anwohnerinnen und Anwohnern zu sorgen.

Solange der Täter nicht gefasst ist, hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen mit weiteren Informationen zum Stand der Ermittlungen zurück. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er ist korpulent und hatte einen dunklen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er dunkle gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Ingolstadt unter der Nummer 0841-9343-0 entgegen.