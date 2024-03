Nach Unfall: Mopedfahrer flüchtet mit dem Nummernschild

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ingolstadt hat der Fahrer eines Mopeds sein Kennzeichen abmontiert und ist mit seinem Sozius geflüchtet.

Am Montagabend gegen 21 Uhr ist ein 48-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt mit einem unbeleuchteten Mopded zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Rossinistraße/Ungernederstraße. Der Fahrer des Mopeds stürzte auf die Motorhaube, sein Sozius auf den Boden. In Windeseile entfernte der Fahrer laut Polizei das Versicherungskennzeichen an seinem Moped und er und sein Sozius flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen von der Unfallstelle.

Die Ingolstädter Polizei konnte nach dem Unfall den Halter des Mopeds ermitteln

Durch die Fahrgestellnummer konnte die Polizei allerdings den Halter ermitteln. Dieser gab jedoch an, das Moped verkauft zu haben. Einen Kaufvertrag mit den Daten des Käufers will er der Polizei nachreichen. Das zurückgelassene Moped wurde als Beweismittel sichergestellt. Ob die Beteiligten verletzt wurden, ist nicht bekannt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)