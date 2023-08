Ingolstadt

Nach Vergewaltigung einer dementen Seniorin sind zwei Männer in Haft

Zwei Männer sollen eine demente Seniorin in Ingolstadt vergewaltigt haben. Jetzt ermittelt die Kripo.

Zwei Männer solle eine Über-80-Jährige in deren Wohnung in Ingolstadt vergewaltigt haben. Eine Pflegerin hat die Polizei informiert, die Männer sind inzwischen in Haft.

Am Mittwochabend ist eine Über-80-Jährige in ihrer Wohnung im Nordosten Ingolstadts vergewaltigt worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, sind inzwischen zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren in Haft. Eine Pflegerin wurde in Ingolstadt Zeugin der Vergewaltigung Eine Pflegerin, die gegen 20.40 Uhr in die Wohnung der an Demenz erkrankten Seniorin kam, wurde laut Polizei Zeugin des Sexualverbrechens. Sie reagierte nach Aussage der Polizei besonnen, versperrte die Wohnungstür von außen und informierte umgehend die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen, die die polnische bzw. nord-mazedonische Staatsangehörigkeit haben, konnten daraufhin widerstandslos von Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt in der Wohnung des Opfers festgenommen werden. Offenbar hat die demente Seniorin die Männer mit in ihre Wohnung genommen Ersten Ermittlungen zufolge haben die beiden Männer die Frau auf der Straße getroffen, diese hat sie daraufhin mit in ihre Wohnung genommen. Die Verdächtigen und die Frau haben sich offenbar vor der Tat nicht gekannt. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt dauern an. (AZ)

