Nach Vollbremsung: 13-Jährige wird im Schulbus verletzt

Ein kleines Kind fährt plötzlich mit dem Rad auf die Straße, ein Schulbusfahrer muss bremsen. Obwohl sich eine 13-Jährige verletzt, macht sich eine Radlerin mit dem Kind aus dem Staub.

Kurz vor Schulbeginn hat sich am Donnerstagfrüh in Manching ein Unfall ereignet, bei dem sich eine 13-Jährige im Gesicht verletzt hat. Die Schülerin war in einem Schulbus auf dem Weg zur Realschule, als plötzlich ein etwas fünfjähriges Mädchen unmittelbar vor dem Bus mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Straße fuhr.

Unfall in Manching: Busfahrer macht eine Vollbremsung

Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, wodurch die 13-Jährige nach vorn geschleudert wurde und mit dem Gesicht gegen eine Metallstange prallte. Sie verletzte sich laut Polizei im Gesicht und kam ins Krankenhaus.

Das kleine Kind war nach Polizeiangaben mit einer erwachsenen Radfahrerin unterwegs, die trotz einer Aufforderung durch den Busfahrer, anzuhalten, einfach weiterfuhr. Es handelte es sich um eine etwa 35-jährige Frau mit kurzen Haaren und Brille, zu dem etwa fünfjährigen Mädchen liegt keine nähere Beschreibung vor.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrradfahrerinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)