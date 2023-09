Nacht der Museen, Tanztage und Kinderfest: Das ist in Ingolstadt geboten

Langweilig wird es am kommenden Wochenende in Ingolstadt nicht. Sowohl Erwachsene als auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Ein Überblick zeigt, was geboten ist.

Am Wochenende geht es in Ingolstadt rund. Zehn Ingolstädter Museen und Galerien öffnen am Samstag zur Nacht der Museen ihre Türen bis 24 Uhr mit einem vielfältigen Rahmenprogramm in ungewohnter Atmosphäre. Damit es eine besondere Nacht wird, gibt es vielerorts außergewöhnliche Führungen durch Ausstellungen - und mehr.

Im Bayerischen Armeemuseum stellen Museumsdirektor und Kuratoren die Höhepunkte im Neuen Schloss vor. Das Marieluise-Fleißer-Haus gewährt bei Themenführungen Einblicke in das Leben der Literatin. Bei den Gartenführungen im Deutschen Medizinhistorischen Museum sorgen zu später Stunde Stirnlampen für den Durchblick. Der Arzneipflanzengarten ist außerdem Kulisse für die A-Capella-Songs der Formation Voice Connection und die Cocktailbar des Museumscafés. In einigen anderen Häusern gibt es Foodtrucks.

Musikalisch wird es auch im Lechner Museum bei Duetten mit Oboe und Cello in der Ausstellung „Susanne Tunn – Kraft der Stille“. Der Abend bildet den Abschluss der Ausstellung. Die Künstlerin wird anwesend sein. Vor den drei Konzerten findet jeweils eine Museumsführung statt, um 18 Uhr, 20 Uhr und 21.30 Uhr.

Bei der Nacht der Museen in Ingolstadt gibt es Musik, Tanz und Kulinarisches

Nicht nur Musik, sondern auch Tanz zeigen im Audi Museum Mobile die Künstler von Men in Blech. Führungen und eine Kreativwerkstatt für Kinder runden dort das Angebot ab. Eine weitere Performance gibt es im Museum für Konkrete Kunst, wo alle 30 Minuten ein Vorgeschmack auf die diesjährigen Tanztage gegeben wird. Den Auftakt der Tanztage macht dort „Terra – Todays down is tomorrows up“ um 19 Uhr, weiter geht es am Sonntag um 20 Uhr im Kulturzentrum neun mit „Hausgemacht – Die lokale Szene tanzt: Ein Abend, zwei Stücke“.

Im Stadtmuseum wird in der Nacht der Museen Geschichte lebendig. Historische Gruppen zu unterschiedlichen Geschichtsepochen lagern auf der Museumswiese und zeigen das Leben von damals. Außerdem präsentieren Stadtarchiv und Wissenschaftliche Stadtbibliothek im Lesesaal ihre Schätze und zeigen ihre Arbeit.

Zwischen den Museen pendeln Oldtimerbusse. Foto: Johannes Hauser

Neben Altbewährtem bietet die Nacht der Museen auch Neuheiten. Erstmals verleiht der Lions Club in der Harderbastei den Kunstpreis „Ingolstädter Lion“. Die Besucher sind bei der Wahl des Publikumspreises gefordert. Neu ist außerdem der Kunstbus der INVG, der auf dem Theaterplatz vorgestellt wird.

Selbst mit dem Künstler ins Gespräch kommen kann man in der Galerie im Theater, wo Achim Werner zum „Meet and Greet“ in seiner Ausstellung „Oben auf“ lädt. Auch das Heimatmuseum Niemes und Prachatitz öffnet und gibt einen Einblick in die Lebensweise im ehemaligen Sudetenland.

Oldtimer Busse fahren bei der Nacht der Museen durch Ingolstadt

Zwischen den Museen pendeln Oldtimer-Shuttlebusse. Das Ticket zur Nacht der Mussen beinhaltet darüber hinaus die Nutzung der INVG-Busse im Stadtgebiet. Automobil-Liebhaber kommen auch beim Auto-Korso „Fahrzeuge in Uniform“ auf ihre Kosten. Historische Behördenfahrzeuge sind im Stadtgebiet unterwegs und machen auf dem Paradeplatz, dem Rathausplatz und auf der Audi Piazza Station. Insgesamt sind es über 20 Fahrzeuge, die sich als „Rollendes Museum“ durch die Stadt bewegen. Babei sind unter anderm ein Magirus Löschfahrzeug von 1963 der ehemaligen Ingolstädter Bahnfeuerwehr sowie ein soeben fertig restauriertes Polizeimotorrad BMW R 60/2 von 1964, früher im Einsatz bei der Ingolstädter Stadtpolizei. Start des Auto-Korsos ist um 17 Uhr auf dem Paradeplatz.

Heuer fährt bei der Nacht der Museen wieder ein Auto-Korso mit historischen Fahrzeugen durch Ingolstadt. Foto: Kulturreferat Ingolstadt

Den Abschluss bildet traditionell der musikalische Frühschoppen im Bauerngerätemuseum am Sonntag. Die Band Das Kubinat bietet ab 11 Uhr bayerischen Rock und Blues bei Biergartenbewirtung. Die Eintrittsbänder der Nacht der Museen behalten für das Konzert ihre Gültigkeit, es können aber auch vor Ort Karten zum Preis von fünf Euro erworben werden. Frühschoppen und Konzert gehen ab 14 Uhr über in das Hundszeller Kinderfest. Kinder aller Altersgruppen können an verschiedenen Mitmach-Stationen aktiv werden, zum Beispiel beim Fertigen eines kleinen Glücks-Hufeisens beim Schmied oder beim Bogenschießen. Für das leibliche Wohl ist auch am Nachmittag gesorgt und den ganzen Tag über können die Ausstellungen des Museums besichtigt werden. Zur Ausstellung „Aus Feld und Flur“ gibt es ein Quiz mit Pflanzen- und Tierfotografien. Das Kinderfest in der Probststraße 13 dauert von 14 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche sind frei.

Die Einlassbänder sind noch bis 8. September für 8,50 Euro im Vorverkauf erhältlich. Vorverkaufsstellen sind: Stadtmuseum, Museum für Konkrete Kunst, Marieluise-Fleißer-Haus, Deutsches Medizinhistorisches Museum, Audi Museum Mobile und Tourist Information. Am Veranstaltungstag beträgt der Eintritt zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren erhalten freien Eintritt. Weitere Infos zur Nacht der Museen gibt es im Internet unter ndm.ingolstadt.de. (AZ)