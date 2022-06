Nachtschwimmen im Freibad in Ingolstadt

Die 30-Grad-Marke ist in greifbarer Nähe. Das Freibad in Ingolstadt öffnet deshalb freitags länger.

Es wird Sommer: Am Freitag sind für Ingolstadt Temperaturen von knapp 30 Grad angekündigt. Deshalb findet im Ingolstädter Freibad am Freitag, 17. Juni, wieder ein Nachtschwimmen statt. Das Freibad ist an diesem Tag bis 23 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 22 Uhr. (nr)