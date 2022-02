Nasenhaartrimmer und Bier: Ladendiebe beschäftigen Polizei

Die Polizei Ingolstadt musste sich am Dienstag gleich mit mehreren Ladendiebstählen auseinandersetzen. Was die Diebe alles mitgehen ließen.

Am Dienstag hatten die Ingolstädter Polizeibeamten viel zu tun:

Schon am Vormittag gegen 9.50 Uhr fiel eine 56-jährige Ingolstädterin in einem Supermarkt in der Richard-Wagner-Straße auf. Nachdem die Frau an der Kasse Waren bezahlt hatte und im Anschluss den Laden verlassen wollte, schlug die Diebstahlssicherung an. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau zwei T-Shirts im Wert von rund 30 Euro in ihrer Handtasche verstaut.

Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt wurde um 13.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße dabei beobachtet, wie er durch den Kassenbereich ging und die zuvor eingesteckten Lederhandschuhe nicht bezahlte. Er wurde vom Personal angehalten und der Polizei übergeben.

Polizei Ingolstadt: Mann stiehlt Nasenhaartrimmer

Gegen 16.30 Uhr wurden die Beamten in ein Elektronikgeschäft in der Eriagstraße gerufen. Ein 42-Jähriger aus Ingolstadt hatte einen Nasenhaartrimmer im Wert von 15 Euro aus der Verpackung entnommen und eingesteckt. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er angehalten.

Um 16.40 Uhr wurde die Polizei dann zu einem Ladendiebstahl in den Westpark gerufen. Ein 45-Jähriger aus Ingolstadt begab sich dort in einen Supermarkt und nahm zwei Sixpacks Bier im Wert von rund zehn Euro aus der Warenauslage. Im Anschluss wollte er den Laden über den Kassenbereich verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Einem Mitarbeiter fiel der Diebstahl auf. Er sprach den Mann daraufhin an und verständigte die Polizei.

Gegen alle Personen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (nr)