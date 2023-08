Natur trifft Auge: Gerhard Brandl lässt Installation in Ingolstadt schweben

Der Burgheimer Künstler Gerhard Brandl stellt in Ingolstadt aus. Sein Werk soll einen neuen Blick auf die Natur geben - und einen Lernprozess starten.

Von der Natur lernen und die Natur mit anderem Blickwinkel sehen. Das ist die Intention, die der Künstler Gerhard Brandl mit seiner Installation vor dem KAP94 in Ingolstadt verfolgt. Das Auge aus Weidengeflecht, das mit Lehmfarben bemalt und mit Tränen aus Edelstahl verbunden ist, schwebt über dem Wasser der Schutter, die einst, direkt vor dem ehemaligen Festungsbau an der Jahnstraße, als Wassergraben Feinde vor der Erstürmung Ingolstadts abhalten sollte.

Das Gebäude beherbergt seit nunmehr sechs Jahren den Verein KulturKAP e. V., ein Ort für Künstlerinnen und Künstler der Region, egal aus welchen Sparten. In der ehemaligen Batterie haben sie eine Heimat gefunden, können sich austauschen und Auftritte und Ausstellungen organisieren. Ende vergangenen Jahres war diese Heimat in Gefahr gewesen, da der Mietvertrag durch die Stadt wegen des schlechten Gebäudezustandes nicht verlängert worden war. Inzwischen habe man sich aber mit dem Eigentümer geeinigt, so Johannes Greiner, erster Vorsitzender des Vereins, der tief in den Renovierungsarbeiten steckt und die Arbeiten in Eigenregie stemmt.

Das Auge aus Weidengeflecht, aus dem Tränen aus Edelstahl tropfen wurde von Künstler Gerhard Brandl geschaffen und über dem Wasser vor dem historischen Gebäude des Vereins KulturKAP installiert. Dessen Vorsitzender Johannes Greiner (links) stellte das Kunstwerk bei der Vernissage vor. Foto: Manfred Dittenhofer

Der Verein besteht aus 40 aktiven und 60 fördernden Mitgliedern. Er soll Plattform sein für alle Kreativen. Im KAP94 trifft darstellende Kunst auf neue Technologien, bildende Kunst auf Musik und Komposition, Kunsthandwerk auf Tanz und Performance, Upcycling auf Gartenarbeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Burgheimer Künstler Brandl stellt in Ingolstadt aus

Gerhard Brandls Installation ist bereits die dritte unter dem Motto „Kunst in der Schwebe“. Der gebürtige Neuburger, der im Burgheimer Ortsteil Leidling lebt und arbeitet, fand sofort Gefallen an der Idee einer schwebenden Ausstellung. Gerade die dadurch auftretenden Erschwernisse seien die Herausforderung für ihn gewesen. Sein Kunstwerk soll dazu inspirieren, von der Natur zu lernen. „Ich wollte Natürliches mit von Menschen Gemachtem verbinden.“ Ob die Tränen aus Edelstahl Tränen der Freunde oder der Trauer und des Leids sind, liegt im Auge jedes einzelnen Betrachters. „Es können Freudentränen sein wegen der Schönheit dieser natürlichen Umgebung, oder Tränen der Trauer, sieht das Auge den Unsinn, der mit der Natur so oft getrieben wird.“ In den polierten Tränen spiegle sich das gerade vom Auge Gesehene.

Dass Brandls Installation überhaupt ihren Platz über der Wasserfläche vor dem Gebäude finden konnte, ist Vereinsmitgliedern von KulturKAP zu verdanken, allen voran Wolfgang Heilmaier und Johannes Greiner, die, wie sich Brandl ausdrückte, entscheidenden Anteil daran hatten, „dass meine Arbeit bei der Hängung sozusagen nicht ins Wasser fiel“. Zu sehen ist Brandls Kunstwerk noch bis zum 6. Oktober. Danach folgen in dieser Ausstellungsreihe ab 8. Oktober Beate Diao, ab 12. November Beatrix Chabé Müller und ab 17. Dezember Tom Parthum. Die Vernissagen für die Kunstwerke findet immer zusammen mit einem der Fensterkonzerte statt.

„Kunst in der Schwebe“ ist ein Ausstellungsprojekt der Kunst- und Kulturwerkstatt KAP94 in Kooperation mit dem Kunstverein Ingolstadt sowie der Kunst- und Kulturbastei. Das Projekt wird gefördert vom BBK-Landesverband Bayern im Rahmen des Programms „Kunst für uns – den öffentlichen Raum gestalten“ sowie vom Kulturreferat der Stadt Ingolstadt