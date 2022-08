Arbeitsmarkt in der Region 10 nach wie vor stabil

Trotz Ukraine-Krise gibt es noch 4700 offene Stellen. Auch auf dem Ausbildungsmarkt haben junge Frauen und Männern noch reichlich Auswahl.

Die Ukraine-Krise lässt die Arbeitslosigkeit in der Region zwar weiter ansteigen. Doch trotz der zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt insgesamt nach wie vor robust und aufnahmefähig. Das belegt die hohe Zahl von rund 4700 gemeldeten offenen Stellen.

Der spürbare Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hat laut Arbeitsagentur zwei Ursachen: Zum einen ist die Zunahme durch die Beendigung von Schul- und Ausbildungsverhältnissen saisonal bedingt. Dies ist temporär und wird sich spätestens im September/Oktober durch Beschäftigungs- beziehungsweise Studienbeginn wieder entsprechend verringern. „Überwiegend aber spiegelt sich der anhaltende Zugang von geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die seit Anfang Juni bei den Jobcentern erfasst und betreut werden, wider“, erklärt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt. „Trotz der zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen zeigt sich unser regionaler Arbeitsmarkt dennoch nach wie vor robust und aufnahmefähig, was die hohe Zahl von rund 4700 gemeldeten offenen Stellen belegt“, ergänzt der Agenturchef.

In Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen waren im Juli 6833 Menschen arbeitslos gemeldet

Im zu Ende gegangenen Monat waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Kreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 6833 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, 822 mehr als im Juni. Hiervon entfallen gut vier Fünftel auf die Jobcenter und damit größtenteils auf ukrainische Geflüchtete. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,3 Punkte zu und liegt nun bei 2,4 Prozent: „Wir gehen davon aus, dass sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit infolge der Ukrainekrise in den kommenden Monaten fortsetzen wird“, so Kolb weiter. Was den Ausbildungsmarkt angeht, sind aktuell noch 1539 Stellen unbesetzt. Noch nicht fündig gewordenen Schülerinnen und Schülern präsentiert sich nach wie vor ein bunter Strauß attraktiver und noch freier Ausbildungsstellen.

Im Kreis ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen infolge der Ukrainekrise gestiegen. 1303 Bürger und damit 103 mehr als im Monat zuvor waren im Berichtsmonat auf Beschäftigungssuche. Im Vorjahresvergleich sind es 105 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 2,3 Prozent. Im Juni 2021 lag sie bei 2,1 Prozent. 876 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, zwölf mehr als im Vormonat. Vor Jahresfrist waren 686 Arbeitsplätze unbesetzt. (AZ)