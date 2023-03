Arbeitsmarkt in Ingolstadt und Neuburg zeigt sich robust und stabil

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Region um Ingolstadt wächst. Das verdeutlicht den anhaltenden Bedarf für Arbeits- und Fachkräfte.

Der Winter hat den Arbeitsmarkt in der Region mit Ingolstadt und den umliegenden Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen noch fest im Griff. Das zeigen die Zahlen für den Februar. Doch der Arbeitsmarkt zeigt sich insgesamt durchaus stabil und robust. Dafür gibt es jedenfalls deutliche Signale.

Trotz spürbarer Dynamik bei den Zugängen in und Abgängen aus der Arbeitslosigkeit macht sich die kalte Jahreszeit auf dem regionalen Arbeitsmarkt noch bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit verharrt auf dem Januarniveau. Ende Februar waren in der Region insgesamt 7834 Bürgerinnen und Bürger auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung, 32 weniger als noch im Januar, 1053 mehr als vor einem Jahr.

Infolge pendelt sich die Arbeitslosenquote erneut bei 2,7 Prozent ein, vor Jahresfrist lag sie noch bei 2,3 Prozent. Das Angebot an vakanten Arbeitsstellen präsentiert sich weiterhin umfangreich und vielseitig. Insgesamt 4432 offene Beschäftigungsmöglichkeiten, 140 mehr als einen Monat zuvor, sind den Vermittlungsfachkräften der Agentur für Arbeit Ingolstadt zur Besetzung gemeldet.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. 1614 Landkreisbewohner und damit vier weniger als im Januar sind aktuell auf Jobsuche (Februar 2022: 1277). Die Arbeitslosenquote pendelte sich erneut bei 2,8 Prozent ein (Vorjahr: 2,2 Prozent). 764 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 30 mehr als im Vormonat, 34 weniger mehr als vor Jahresfrist

Ingolstadts Arbeitsagenturchef sieht mehrere Möglichkeiten, wie Lücken bei den Arbeitsstellen geschlossen werden können

"Auch das Anwachsen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist ein positives Merkmal unseres stabilen und robusten Arbeitsmarktes und bedingt, trotz zahlreicher Unwägbarkeiten, den anhaltenden Bedarf bei Arbeits- und Fachkräften", erklärt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Möglichkeiten, die entstehenden Lücken zu schließen, sieht der Agenturchef insbesondere im Bereich der Berufsausbildung, der Qualifizierung Beschäftigter, der verstärkten Migration von Fachkräften aus dem Ausland und beim Potenzial Wiedereinstieg.

Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen werden nach wie vor zumeist von Frauen geleistet. "Es ist deshalb für diesen Personenkreis besonders wichtig, eine eigenständige Existenz- und Altersvorsorge zu sichern, um persönliche Nachteile zu vermeiden", verdeutlicht Kolb. Die Agenturen für Arbeit beraten und unterstützen Personen, die nach kurzer oder langer beruflicher Auszeit wieder erfolgreich beruflich Fuß fassen wollen. Entscheidend ist, den Wiedereinstieg Schritt für Schritt zu planen, um die verschiedenen Informations- und Beratungsangebote, die zielführenden Wege zum Wiedereinstieg und die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu kennen. "Wer den Wiedereinstieg erfolgreich angehen möchte, muss zudem Klarheit über seine Stärken, Kompetenzen und Qualifikationsmerkmale haben", erläutert der Agenturchef die wichtigsten Aspekte.

Die Agentur für Arbeit Ingolstadt bietet beispielsweise im Rahmen der dreiteiligen Online-Infoveranstaltungsreihe "Von der Bewerbung bis zum Vorstellungsgespräch" am 6., 13. und 17. März Input und Impulse, um den beruflichen Wiedereinstieg zielgerichtet anzugehen. Die drei Termine finden online via Skype statt und bauen aufeinander auf. Anmeldung per E-Mail ist an Ingolstadt.BCA@arbeitsagentur.de. (AZ)