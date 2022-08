Das sagt der Audi-Betriebsrat zum Formel-1-Einstieg

Was sagt der Audi-Betriebsrat zum Einstieg in die Formel 1? Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch bezieht eine klare Position.

Audi wird ab 2026 in der Formel 1 starten. Zu dieser Nachricht hat Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch eine klare Position: "Die Königsklasse des Motorsports verstärkt die weltweite Aufmerksamkeit für Audi, gerade in den asiatischen Zukunftsmärkten. Das ist gut und das unterstützen wir", schreibt er in einer Mitteilung.

Audi: Das sagt der Betriebsrat zum Einstieg in die Formel 1

Zwei Dinge seien für die Arbeitnehmervertretung dabei immer wichtig gewesen und darüber herrsche bei Audi Einigkeit: "Erstens, die Finanzierung wird nicht zulasten von anderen Projekten und Investitionen bei Audi gehen. Und zweitens werden die Kapazitäten und das Know-How der bisherigen Motorsportabteilung einbezogen und gestärkt. Neuburg wird die Zentrale der Power-Unit.“ (AZ)

