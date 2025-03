Diese Frauen aus der Region widersetzten sich dem NS-Regime

Mutig haben sich einst Frauen gegen das Nationalsozialistische Regime gestellt - darunter auch welche aus der Region. Ihnen widmet sich die aktuelle Ausstellung im Foyer des Neuen Rathauses in Ingolstadt. Sie trägt den Titel „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Ingolstadt und das Zentrum für Stadtgeschichte stellen in Kooperation mit den „Omas gegen Rechts” in der Ausstellung zehn Frauen vor, die jüdischen Bürgerinnen und Bürgern halfen, gefälschte Papiere besorgten oder Aktionen des Widerstands organisierten. Zwei davon – mit Bezug zur Region Ingolstadt - hat Agnes Krumwiede, freie Mitarbeiterin beim Projekt „Opfer des Nationalsozialismus“ am Zentrum Stadtgeschichte, erforscht. Die Antidiskriminierungsstelle der Stadt bietet dazu nun eine Führung mit Krumwiede an.

Icon Vergrößern In der früheren Hofapotheke wurde Paula Schlier 1899 geboren. Foto: Fabian Kluge Icon Schließen Schließen In der früheren Hofapotheke wurde Paula Schlier 1899 geboren. Foto: Fabian Kluge

Eine der erforschten Frauen ist Paula Schlier. Sie wurde am 12. März 1899 in Neuburg geboren und starb am 28. Mai 1977 in Bad Heilbrunn. Sie war „Reporterin undercover gegen den Nationalsozialismus“. Getarnt als naive Stenotypistin schleuste sich Paula Schlier 1923 beim „Völkischen Beobachter“ ein. In ihrem 1926 erschienenen Roman „Petras Aufzeichnungen“ verarbeitete sie ihre Eindrücke und entlarvte die dumpfen Motive der Nationalsozialisten.

Frauen im Widerstand: Die Ausstellung in Ingolstadt geht bis Ende April

Die andere Frau ist Sophie Scholl (1921-1943). Sie wurde zur Ikone des Widerstands. Etwa 600 Straßen und 200 Schulen sind nach ihr benannt. Wenig bekannt ist die Verbindung der Geschwister Scholl zum Kommunisten Richard Scheringer und seiner Frau. Regelmäßig waren Sophie Scholl und ihr Bruder Hans bei den Scheringers auf dem Köschinger Dürrnhof zu Besuch, zuletzt eine Woche vor ihrer Verhaftung. Richard Scheringer war in die Widerstandsaktivitäten der Geschwister Scholl eingeweiht. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans gehörten zur studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Am 18. Februar 1943 wurden Sophie Scholl und ihr Bruder Hans beim Verteilen von Flugblättern in der Münchner Universität denunziert und verhaftet. Der erste Senat des Münchner Volksgerichtshof verurteilte die Geschwister Scholl und Christoph Probst wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ am 22. Februar 1943 zum Tod durch das Fallbeil. Das Urteil wurde noch am selben Tag vollstreckt.

Icon Vergrößern In ihren Jahren als Teenager war Paula Schlier unter anderem im Lazarett in Ingolstadt als Pflegerin tätig. Foto: Brenner-Archiv Icon Schließen Schließen In ihren Jahren als Teenager war Paula Schlier unter anderem im Lazarett in Ingolstadt als Pflegerin tätig. Foto: Brenner-Archiv

Neben den aktuell erforschten Frauen mit regionalem Bezug zu Ingolstadt porträtiert die Ausstellung das Engagement von Frauen wie Maria Seidenberger. Sie hat mit ihren Fotos den Familien der Häftlinge, die sie heimlich fotografiert hatte, ein Lebenszeichen geschickt. Kurz vor Kriegsende fotografierte sie auch den Todesmarsch, mit dem die SS die noch lebenden Häftlinge in den Tod trieb. Auch die Vielfältigkeit des Widerstands zeigt die Ausstellung. Frauen, die in der Schau vorgestellt werden, sind aus unterschiedlichen sozialen Herkünften und leisteten ganz unterschiedlichen Widerstand. So zum Beispiel auch die Geschichte der Tochter eines indisch-muslimischen Sufi-Meisters: Noor-un-Nisa Inayat Khan lässt sich bei der britischen Luftwaffe zur Spionin ausbilden und wurde 1944 in Dachau ermordet. Oder Maria Vaders, die zusammen mit den „Agfa“-Frauen womöglich das einzige Mal, das NS-Regime vor einer Gruppe KZ-Häftlinge kapitulieren ließ: Am 12. Januar 1945 stellten niederländische Zwangsarbeiterinnen in den Agfa-Werken München-Giesing ihre Arbeit ein. Eine von ihnen war Maria Vaders.

Treffpunkt für die Führung mit Agnes Krumwiede ist am Dienstag, 25. März, um 12.15 Uhr im Eingangsfoyer des Neuen Rathauses. Bei einem anschließenden Kaffee oder Tee können Fragen gestellt und diskutiert werden. Die Teilnahme ist kostenfrei und benötigt keine Anmeldung. Die Ausstellung kann noch bis zum 30. April täglich zu den Öffnungszeiten des Neuen Rathauses kostenfrei, barrierefrei und ohne Anmeldung besucht werden. Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr. (AZ)