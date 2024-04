Grabschmuck-Diebe: Kripo fasst zwei weitere Verdächtige

Die Kripo Ingolstadt hat zwei weitere Männer verhaftet, die in der Region 10 von über 130 Gräbern Bronzeschalen gestohlen haben. Doch die Ermittlungen laufen weiter.

Bei den Ermittlungen gegen Diebe von Grabschmuck in der gesamten Region 10 ist der Kriminalpolizei Ingolstadt ein weiterer Ermittlungserfolg gelungen. Wie mehrfach berichtet, haben Unbekannte von Gräbern schwere und zugleich wertvolle Grabschalen aus Kupfer oder Bronze gestohlen. Teilweise wurden die Gegenstände von den Grabplatten heruntergesägt. Der Schaden beläuft sich rein vom Wiederbeschafftungswert der gestohlenen Schalen auf über 70.000 Euro.

Seit Februar 2024 arbeitet die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe Capula - lateinisch für "die Schale" - der Kriminalpolizei Ingolstadt intensiv an der Aufklärung einer anhaltenden Serie von Grabschmuckdiebstählen. Unter anderem in Neuburg, Ingolstadt, Denkendorf, Kösching, Pobenhausen, Großmehring und Pfaffenhofen hat wohl eine Bande im großen Stil den Schmuck von Gräbern gestohlen. Wie Michael Graf, Sprecher der Kripo, auf Nachfrage mitteilt, haben sich mittlerweile über 130 Geschädigte gemeldet. "Wir gehen aber von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus", so Graf.

Grabschmuck-Diebe: Kripo verhaftet zwei weitere Tatverdächtige

Bereits nach wenigen Wochen gelang es den Kriminalbeamten, erste Erfolge zu erzielen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt zwei rumänische Tatverdächtige festzunehmen. Beide Männer befinden sich seither wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft. Nähere Details sollen aus Ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Auch am Mittwochvormittag klickten in Ingolstadt und Südhessen erneut die Handschellen, als gegen zwei weitere ins Visier geratene Tatverdächtige die von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt im Vorfeld beantragten Haftbefehle in Ingolstadt und Südhessen vollzogen wurden. Die beiden Männer im Alter von 20 und 33 Jahren wurden in ihren Wohnungen verhaftet und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen beide die Untersuchungshaft wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls an. Sie wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Kripo geht davon aus, dass weitere Personen an den Taten beteiligt sind.

Lesen Sie dazu auch