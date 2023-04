Eierautomat aufgebrochen: Rasante Flucht endet an geparktem Auto

Mehrere Männer sollen Lebensmittelautomaten in Ingolstadt aufgebrochen haben. Drei nahm die Polizei fest, andere flüchteten mit dem Auto - und krachten gegen einen geparkten Wagen.

Mehrere Personen stehen im Verdacht, Lebensmittelautomaten in Ingolstadt aufgebrochen zu haben. Drei wurden in der Nacht auf den Ostersamstag festgenommen, weitere mutmaßliche Täter waren bei ihrer Flucht in Neuburg gegen ein Auto gekracht.

Der Fahrer war in Neuburg gegen ein geparktes Auto gekracht

Gegen 1.45 Uhr war einem Anwohner aufgefallen, dass sich Unbekannte an mehreren Lebensmittelautomaten an der Antoniusschwaige in Ingolstadt zu schaffen machten. Als er sie ansprach, flüchteten die Täter mit zwei Fahrzeugen. Eines der Autos entdeckte die Polizei bald darauf in der Nähe des Klinikums. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei Insassen eine erhebliche Menge Münzgeld sowie Aufbruchwerkzeug mit dabei hatten. Alle drei Männer wurden festgenommen. Als die Beamten auch das zweite Auto entdeckten, gab der Fahrer Gas und flüchtete Richtung Neuburg. Dort krachte das Fahrzeug gegen ein geparktes Auto. Die vermutlich zwei Insassen sind anschließend weggelaufen. Nach ihnen sucht jetzt die Polizei.

Die Kripo in Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen eines Verdachts des schweren Bandendiebstahls übernommen und prüft, ob die Gruppierung für weitere Aufbrüche an Lebensmittelautomaten verantwortlich sein könnte. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten, eventuelle verdächtige Beobachtungen im Bereich von Hofläden oder Automatenverkaufsstellen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Auch Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei entgegen.

Die drei Männer aus Norddeutschland sind zwischen 31 und 43 Jahre alt und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)