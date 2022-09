Region 10: Geflüchtete aus der Ukraine kommen am Arbeitsmarkt an

Die Zahl der in der Grundsicherung arbeitslos gemeldeten Menschen ist in der Region gestiegen. Ansonsten bewegt sich die Arbeitslosigkeit im saisonalen Rahmen.

Dem zu erwartenden saisonalen Verlauf entspricht nach Aussagen der stellvertretenden Leiterin für die Arbeitsagentur der Region 10, Astrid Kutz, die Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt. Die Sommermonate Juli und vor allem auch der August sind generell dadurch geprägt, dass die Dynamik etwas zurückgeht. Auch in diesem Jahr ist festzustellen, dass insbesondere in der Personengruppe unter 25 Jahre die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen steigt - aktuell gegenüber dem Vormonat Juli um 372 Personen. Dies liegt daran, dass viele junge Menschen ihre Ausbildungen abgeschlossen haben und erst wieder zum September in den Beruf einsteigen werden. Der erneut signifikante und in diesem Umfang nicht saisonübliche Anstieg arbeitssuchender Menschen ist zurzeit darauf zurückzuführen, dass immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine am Arbeitsmarkt ankommen.

Arbeitslosigkeit in der Region 10 bewegt sich im saisonalen Rahmen

Dies zeigt sich daran, dass die Zahl der neu in der Grundsicherung arbeitslos gemeldeten Menschen mit 555 Personen überproportional hoch ausfällt. „Die geflüchteten Menschen werden, aufgrund fehlender Vorbeschäftigungszeiten, derzeit im Wesentlichen durch die Jobcenter betreut“, so Astrid Kutz. Im Monat August waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 7708 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote stieg damit im Vergleich zum Juli um 0,3 auf nun 2,7 Prozent.

Der Bedarf an Arbeitskräften bleibt nach wie vor eines der zentralen Themen am Arbeitsmarkt. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt sind aktuell 4765 Stellen als vakant gemeldet. Dies sind 57 mehr als im Juli und 933 mehr als noch vor einem Jahr.

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es noch zahlreiche freie Ausbildungsplätze. „Aktuell sind uns 1283 unbesetzte Berufsausbildungsstellen gemeldet. Demgegenüber stehen 341 unversorgte Ausbildungssuchende. Es bestehen nach wie vor sehr gute Möglichkeiten eine passende Lehrstelle zu finden."

Sowohl in Ingolstadt, in Neuburg-Schrobenhausen und in den Nachbarlandkreisen sind noch zahlreiche Lehrstellen offen

Arbeitsmarkt in Ingolstadt: Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Berichtsmonat August um 459 Personen erhöht und liegt damit aktuell bei 3030 Betroffenen. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,8 Prozent.

Landkreis Eichstätt: Im Nachbarlandkreis waren im August 1546 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 144 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote beträgt Ende August 2,0 Prozent.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Im hiesigen Landkreis ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen auf 1448 Bürgerinnen und Bürger - und damit um 145 mehr als im Juli - gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 2,5 Prozent. 859 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 876 waren es im Vormonat.

Landkreis Pfaffenhofen: Dort ist im Berichtsmonat August im Vergleich zum Juli die Zahl der Arbeitslosen um 125 Personen auf jetzt 1684 gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf nun 2,2 Prozent. (AZ)

