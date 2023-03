Ingolstadt/Neuburg

vor 34 Min.

Kriminalstatistik für 2022: So viele Fahrraddiebstähle wie nie zuvor

In Neuburg wurden 2022 so viele Fahrräder gestohlen wie nie zuvor, berichtet die Polizei.

Plus Die Polizei hat die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorgestellt. In vielen Bereichen gibt es in Neuburg und Ingolstadt positive Entwicklungen - aber nicht bei allen Delikten.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Wer in Neuburg und Ingolstadt mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht ein stabiles Fahrradschloss. Noch nie zuvor wurden in Neuburg so viele Räder gestohlen wie im vergangenen Jahr. Und auch in Ingolstadt ist die Zahl der Fahrraddiebstähle wieder stark gestiegen. Dies zeigt die Kriminalstatistik 2022, die am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

