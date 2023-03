Leises Frühlingserwachen am Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote auf dem Arbeitsmarkt der Region 10 sinkt auf 2,6 Prozentin Neuburg-Schrobenhausen beträgt sie 2,7 Prozent. Das Stellenangebit ist nach wie vor qualitatitv wie quantitativ hoch.

Die Frühjahrsbelebung kommt deutschlandweit, aber auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt in diesem Jahr nur zögerlich in Fahrt. Zum Ende des ersten Quartals führte insbesondere die Wiederaufnahme der Beschäftigung in den Außenberufen zu einem Rückgang der saisonal- und witterungsbedingten Arbeitslosigkeit. Allerdings fällt dieser im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus. "Eine Eintrübung am Arbeitsmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Die Entwicklung in den kommenden Monaten, insbesondere im April, ist jedoch zu beobachten“, fasst Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, die Entwicklung für den März zusammen.

Zum Stichtag im Berichtsmonat waren im gesamten Agenturbezirk Ingolstadt, der neben dem Stadtgebiet Ingolstadt auch die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen umfasst, 7.515 Bürgerinnen und Bürger von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Vergleich zum Vormonat errechnet sich ein Rückgang um 319, im Vorjahresvergleich eine Zunahme um 1.169 Personen. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent. Im März 2022 lag sie bei 2,2 Prozent.

Das Angebot an offenen Arbeitsstellen präsentiert sich mit insgesamt 4.610 vakanten Beschäftigungsmöglichkeiten quantitativ und qualitativ umfangreich und vielseitig. Allerdings wurden im Vergleich zum Vormonat knapp 15 Prozent offene Stellen weniger gemeldet.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat in der Region 10 einen neuen Höchststand erreicht

Erfreulich hingegen, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einen neuen Höchststand erreicht hat. Die aktuellsten Zahlen weisen für die gesamte Region ein Anwachsen von September 2021 auf September 2022 um 1.459 auf insgesamt 227.730 Beschäftigte aus.

„Ausbildung heißt Zukunft! Die heiße Phase am Ausbildungsmarkt läuft. Wer im September eine Lehre beginnen möchte und damit einen der wichtigsten Grundsteine für vielfältige Berufschancen und aussichtsreiche Perspektiven legt, sollte sich jetzt an die Berufsberatung der Agentur für ein individuelles Beratungs- oder Vermittlungsgespräch wenden. Derzeit sind in Ingolstadt und den Landkreisen noch knapp 2.000 attraktive Ausbildungsplätze unbesetzt“, so der Appell von Johannes Kolb. Die Kontaktaufnahme ist am schnellsten und einfachsten per Mail möglich: Ingolstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt: Hier hat sich die Zahl der arbeitslosen Personen zum Ende des ersten Quartals um 124 auf 2712 verringert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 169 Personen. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,4 Prozent und sank damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Hier hat sich die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen im Vergleich zum Vormonat etwas verringert. 1537 Landkreisbewohner und damit 77 weniger als noch im Februar sind aktuell auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte und pendelt sich bei 2,7 Prozent ein (Vorjahr: 2,1 Prozent). 803 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet. (AZ)