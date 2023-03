Live-Schalte aus dem OP: THI präsentiert sich in Neuburg und Ingolstadt

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) präsentiert sich im Rahmen eines Hochschulinformationstags. Interessierte können unter anderem einer Live-Schalte aus dem OP-Saal folgen.

Studieren mit KI, forschen in Hightech-Laboren und mitarbeiten an der Zukunft der Mobilität: Das und vieles mehr erwartet junge Menschen, die sich für ein Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) entscheiden. Um sich über das umfangreiche Studienangebot und das studentische Leben sowie die Forschungsprojekte vor Ort zu informieren, öffnet die THI am 24. und 25. März wieder den Campus in Ingolstadt sowie in Neuburg. Zum einen liefern zahlreiche Vorträge bei den Hochschulinformationstagen (HIT) Orientierung zu den Bachelor-Studiengängen. Zum anderen vermitteln Führungen spannende Einblicke in Wissenschaft und Lehre, heißt es in einer Mitteilung der THI.

Am Freitag, 24. März, bietet sich die Gelegenheit, den Campus Neuburg zu erkunden. Von 16 bis 18 Uhr präsentiert sich die Fakultät Nachhaltige Infrastruktur. Drei Vorträge informieren über die Studiengänge Nachhaltiges Bauingenieurwesen/Sustainable Civil Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen – Bau sowie Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement. Des Weiteren werden Führungen mit Studierenden angeboten.

Hochschulinformationstag: THI präsentiert sich in Neuburg und Ingolstadt

Am Samstag, 25. März, stellt sich dann die Hochschule in Ingolstadt von 10 bis 14 Uhr vor. Bei Campusführungen erzählen die Studienbotschafter alles Wissenswerte zum Studierendenleben an der THI. Die Fakultäten Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik sowie die THI Business School stellen sich bei verschiedenen Vorträgen vor. Ein ganz besonderes Projekt stellt Vizepräsident Prof. Hans-Joachim Hof um 11.30 Uhr in Raum E103 bei seinem Vortrag "Studieren mit KI" vor. Die digitale Lernplattform THI-SuccessAI revolutioniert die Hochschullehre durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, heißt es.

Wer schon immer einen Blick in die Forschungslabore der THI werfen wollte, kann am HIT unter anderem das Labor für Robotik, das User Experience Lab oder den Windkanal erkunden. Die Informatiker der THI programmieren virtuelle Umgebungen und laden dazu ein, sich in der VR-Cave umzusehen. Die Luftfahrtechniker stellen das Rolls-Royce-Triebwerk "Dart" vor. Prof. Jana Bochert forscht an der THI zum Thema Baudynamik und wie Gebäude auf Erschütterungen und Schwingungen aller Art flexibel reagieren können. Im Labor simuliert sie verschiedene Situationen, wodurch jeder selbst die Schwingungen fühlen kann.

Interessierte erfahren unter anderem, wie das duale Studium abläuft

Interessierte erfahren auch, was sich hinter dem Studienfeld Life Sciences verbirgt. Studiengänge, wie etwa Bio- und Medizininformatik, Biomedical Engineering oder Biomechanik, zeigen, wie Technik und IT zunehmend das Gesundheitswesen revolutionieren. Natürlich stehen die Mitarbeitenden der Studienberatung für Fragen zur Verfügung und erklären beispielsweise, wie eine Studienbewerbung funktioniert oder wie das duale Studium abläuft.

Den Höhepunkt haben sich die Organisatoren laut Mitteilung für den Schluss aufgehoben. Um 14 Uhr findet eine Live-Schalte aus dem OP-Saal des Klinikums Ingolstadt statt. Interessierte können im Hörsaal G105 oder online erleben, wie viel Technologie für eine Behandlung heutzutage nötig ist. Dabei wird auch das Da-Vinci-Operationssystem, ein roboterassistiertes Chirurgiesystem, zum Einsatz kommen.

Am Hochschulinformationstag selbst können noch Restplätze vergeben werden. Das gesamte Programm, die Links zur Anmeldung, für die Live-Schalte aus dem OP sowie weitere Informationen zu den Hochschulinformationstagen gibt es gebündelt auf der Website www.thi.de/go/hit. (AZ)