Mit Checker Tobi und 20.000 Brezen: Audi feiert ein Familienfest

Audi feiert am 7. Oktober ein großes Familienfest in Ingolstadt, Neuburg und Münchsmünster. Rund 100.000 Personen -Mitarbeitende samt Familien - werden erwartet.

Audi feiert am 7. Oktober ein großes Fest für Audi-Mitarbeitende und deren Familien. Beim Festival an den drei Standorten in Ingolstadt, Neuburg und Münchsmünster werden rund 100.000 Mitarbeitende und deren Angehörige erwartet.

Das Familienfest von Audi dauert den ganzen Tag

Das Fest dauert von 9.30 bis 17.30 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag einen Blick in die Produktion werfen, außerdem können sie sich Showcars und Audi-Klassiker ganz von der Nähe anschauen. Auch die Technische Entwicklung öffnet ihre Türen. Für Buben und Mädchen sind viele Mitmachstationen aufgebaut.

Bei Audi in Ingolstadt kann am Familientag ein Blick hinter die Kulissen der Produktion geworfen werden. Foto: Audi AG

Zudem gibt es den ganzen Tag über ein Bühnenprogramm. Viele Kinder dürften sich dabei auf Tobias Krell, besser bekannt als Checker Tobi, freuen. Genauso wie auf Profi-Eishockey und -Fußballspieler. Neuburg steht beim Familien-Festival ganz im Zeichen des Motorsports: Verschiedene Fahraktionen, unter anderem von Audi Sport und der Audi driving experience, warten auf die Besucherinnen und Besucher. Zudem gibt es spannende Blicke hinter die Kulissen des Audi-Formel-1-Projekts. Wer Lust hat, kann auch mit einem Rennfahrer ins Auto steigen.

Beim Familienfest von Audi gibt es 40.000 Leberkäs-Semmeln

Essen und Trinken ist für die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag inklusive. Die Audi-Gastronomie plant deshalb in großem Stil: Rund 240.000 Getränkeflaschen, 40.000 Leberkäs-Semmel, 40.000 Burger, 30.000 Hotdogs, 20.000 Portionen Pommes frites und 20.000 Brezen sind vorgesehen.

Die drei Standorte sind beim Familien-Festival per Shuttlebus miteinander verbunden. Hinzu der öffentliche Nahverkehr, der zum Familien-Festival einen Sonderfahrplan und zusätzliche Linien anbieten wird. Anmeldeschluss für die Audi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ist am 22. September. (AZ)