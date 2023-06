Polizei geht gezielt gegen Hasspostings vor

Auch die Kripo Ingolstadt hat sich am Aktionstag gegen Hasspostings beteiligt. Dabei gab es Durchsuchungen in Neuburg und Ingolstadt. Der Vorwurf: Volksverhetzung.

Im Rahmen des neunten Aktionstages gegen Hasspostings wurden am Mittwoch bayernweit eine Vielzahl von Objekten durchsucht, davon auch zwei im Bereich der Kriminalpolizei Ingolstadt. Die Durchsuchungen fanden unangekündigt statt. In den frühen Morgenstunden wurden in Ingolstadt und in Neuburg in jeweils einer Wohnung ein zuvor erlassener Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Mehrere Speichermedien konnten als Beweismittel sichergestellt werden, berichtet die Polizei. Den Beschuldigten, einem 41-Jährigen sowie einem 32-Jährigen, werden Volksverhetzung beziehungsweise ein öffentlicher Aufruf zu Straftaten zur Last gelegt. Genaueres gibt die Polizei nicht bekannt, da die Ermittlungen noch laufen, so die Polizei. (AZ)