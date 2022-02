Ingolstadt/Neuburg

12:00 Uhr

Rettungsleitstelle: Sie sitzen in Ingolstadt am Telefon, wenn jemand die 112 wählt

Plus Wer die 112 wählt, der landet bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Ingolstadt. Hier gehen alle Notrufe aus der Region ein. Von schweren Stürmen und Unfällen bis hin zu hilflosen Katzen.

Von Luzia Grasser

Die Nacht war noch ruhig gewesen in der Integrierten Leitstelle (ILS) in Ingolstadt. Doch am Donnerstagfrüh war Sturm Ylenia dann auch in der Region angekommen. Umgefallene Bauzäune, entwurzelte Bäume, herumwirbelnde Gegenstände – das waren die sichtbaren Spuren des Sturms. Bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ging der erste Notruf am Donnerstagfrüh um 4.46 Uhr ein. 89 weitere sollten bis zum Abend wegen des Unwetters folgen, allein im Kreis Neuburg-Schrobenhausen waren es 27. Es war einiges zu tun für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der ILS. Aber alles noch im Rahmen, die eingesetzten Kräfte haben keine Verstärkung benötigt, erklärt Andreas Fuchs von der ILS.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen