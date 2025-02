Lukas Rehm von der AfD sieht sich schon im Bundestag

Akkurater Seitenscheitel, gemustertes Hemd, Sakko und Jeans - Lukas Rehm gibt sich gerne sportlich elegant. Dazu ein dynamischer Auftritt und ein siegessicheres Lächeln. Der 34-Jährige ist nicht ohne Grund gut gelaunt und optimistisch. Seine Partei, die Alternative für Deutschland (AfD), bringt es in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl auf rund 20 Prozent. Rehm steht an 13. Stelle auf der Bayern-Liste seiner Partei und hat damit große Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Er selbst spricht von „99 Prozent“. Politische Erfahrung hat er als Fraktionsvorsitzender im Ingolstädter Stadtrat gesammelt sowie als Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Ingolstadt-Eichstätt.

Wird er Abgeordneter, ist Schluss mit seinem Job bei Mediamarkt-Saturn in seiner Wahlheimat Ingolstadt. Seine Berufserfahrung aus dem Personalwesen will der gebürtige Neuburger von der nächsten Legislaturperiode an im Bundestag einbringen, am liebsten im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wie er sagt. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich bei der Fraktion, erklärt er. Besonders wichtig ist ihm, dass sich Arbeit wieder lohnen soll. Dass den Menschen mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Vor allem im Vergleich zu Menschen, die nicht berufstätig sind und Arbeitslosengeld empfangen. Das Bürgergeld würde Rehm verringern und umbenennen. Außerdem fordert er, dass Sanktionen gegen Menschen, die Bürgergeld erhalten, obwohl sie arbeiten könnten, konsequenter umgesetzt werden - etwa wenn ein Jobangebot nicht angenommen wird.

Bundestagswahl 2025: AfD-Kandidat Lukas Rehm setzt auf „Familiensplitting“

Um Familien mehr zu entlasten, setzt Rehm sich für „Familiensplitting“ ein, eine Erweiterung des „Ehegattensplittings“. Dabei werden Kinder in die Berechnung der Lohnsteuer einbezogen, was bei einem nach Einkommenshöhe steigenden Steuertarif zu einer geringeren Steuerschuld führt. Zusätzlich würde Rehm den Steuerfreibetrag erhöhen, auch bei Singles, wie er verspricht. Die AfD hat bereits 2022 einen Antrag auf „Familiensplitting“ im Bundestag eingebracht - dieser wurde abgelehnt, mit der Begründung, ein veraltetes Familienbild zu befördern. Zudem würden Familien mit geringem Einkommen nicht davon profitieren und finanzierbar sei das Vorhaben ebenfalls nicht. Rehm wüsste schon, wo er im Bundeshaushalt kürzen würde, um das benötigte Geld zusammenzutragen: bei besagtem Bürgergeld, bei der Entwicklungshilfe, bei Subventionen und er würde die Bundesverwaltung straffen.

Als drängendstes Thema nach der Wahl sieht Lukas Rehm allerdings die heiß diskutierte Migrationspolitik. Das sei auch meistens das Thema, wenn die Menschen im Wahlkampf zu ihm an den Infostand kommen. Erst vergangene Woche hat die CDU mit Stimmen der AfD im Bundestag einen Antrag zu Verschärfung der Migrationspolitik durchgesetzt. Darin wird unter anderem die umfassende Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen gefordert. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz musste für diesen „Tabubruch“ herbe Kritik einstecken.

Rehm ist sich aber sicher, dass es eine wirkliche Veränderung bei der Migration lediglich mit der AfD gibt. Der 34-Jährige fordert, dass nur ins Land darf, wer wirklich schutzbedürftig ist und sich ausweisen kann. Alle anderen müssen zurückgewiesen werden. Notfalls auch mit Grenzzäunen oder einer Mauer und gegebenenfalls unter Einsatz von Wasserwerfern. Flüchtlinge sollten den Asylantrag außerdem so nahe wie möglich an ihrem Herkunftsland stellen. Vor allem aber dürfe es keine Anreize mehr geben, überhaupt nach Deutschland zu wollen. Statt Geld dürfe es nur mehr Sachleistungen geben. Und das müsse auch weithin kommuniziert werden. „Die Leute sind vernetzt. Ich bin überzeugt, das hat einen Effekt“, sagt Rehm. Experten warnen jedoch in der aktuellen Debatte, dass eine derartige Asylpolitik gegen Europa-Recht und das Grundgesetz verstoßen würde.

Wenig Regionales im Blick: Lukas Rehm auf Parteiprogramm der AfD fokussiert

Die sonstigen bundespolitischen Ansichten des 34-Jährigen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Planungssicherheit für die Wirtschaft, keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine - der Krieg werde ohnehin in Washington und Moskau entschieden und bald zu Ende sein. Atom- und Kohlekraftwerke wieder reaktivieren - denn Deutschland sei zu klein, um am Klimawandel etwas zu ändern - und eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ohne Euro statt einer Europäischen Union mit gemeinsamer Währung.

Was die Region angeht, ist Rehm weniger zielsicher, seine Aussagen schwammig: Natürlich müsse die Bundeswehr ordentlich ausgestattet werden und somit müssten auch die Standorte der Luftwaffe in Manching und Neuburg gestärkt werden. Konkreter wird er nicht, ebenso wenig beim Thema B16-Ausbau. Da sagt der 34-Jährige schlicht: „Das ist auf jeden Fall eine Option.“ Geht es um die Automobilbranche, ist der AfD-Mann dann wieder in seinem Element beziehungsweise im Parteiprogramm: Verbrennerverbot kippen! Da könne die Opposition aber nur mahnen. „Ohne Audi und Zulieferer sieht es in der Region mau aus.“

Zur Person

Alter: 34 Jahre

Familienstand: verheiratet

Beruf: Lukas Rehm arbeitet bei Mediamarkt-Saturn im Personalwesen.

Wohnort: Ingolstadt

Hobbys: Fitness, Vereinsarbeit