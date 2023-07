Ingolstadt

19:00 Uhr

Sozialpädagogin soll Jugendämter um fast 900.000 Euro betrogen haben

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einer Sozialpädagogin Betrug in großem Stil vor. Sie soll bei Jugendämtern aus der Region falsch abgerechnet haben. Nun kommt sie vor Gericht.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Anklage gegen eine Sozialpädagogin erhoben. Der Vorwurf lautet auf gewerbsmäßigen Betrug. Der Frau wird vorgeworfen, dass sie in den Jahren zwischen 2018 bis 2020 Jugendämter in der Region und darüber hinaus, darunter Ingolstadt und in Einzelfällen auch das Jugendamt Neuburg-Schrobenhausen, um insgesamt knapp 900.000 Euro betrogen haben soll. Das Geld soll sie entweder selbst eingesteckt haben oder aber als Gewinn einem Träger der Jugendhilfe zukommen haben lassen, dessen Geschäftsführerin und Gesellschafterin sie war.

Der Träger bot ambulante und stationäre Jugendhilfe-Maßnahmen an, die die Jugendämter in Anspruch genommen haben und dafür entsprechend gezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht nun davon aus, dass es in knapp 900 Fällen zu einem Abrechnungsbetrug gekommen und ein Schaden von rund 870.000 Euro entstanden ist. Die Frau soll, so der Vorwurf, Personal eingesetzt haben, das nicht über die nötige Qualifikation verfügte. Gleichzeitig rechnete sie aber die Stundensätze für Fachkräfte ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen