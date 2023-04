Ingolstadt/Neuburg

13.04.2023

So kommen Sie in Ingolstadt und Neuburg an das Deutschlandticket

Plus Der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets hat begonnen. Auch in der Region um Ingolstadt. Doch wo das Abo in welcher Form abgeschlossen werden kann, ist unterschiedlich.

Von Dorothee Pfaffel

Der Vorverkauf für das Deutschlandticket hat begonnen. Seit Anfang April kann das Ticket im Abonnement für 49 Euro pro Monat in der INVG-Fahrinfo-App, über die Homepage des Verkehrsverbunds Großraum Ingolstadt (VGI) oder im Reisezentrum der Deutschen Bahn am Ingolstädter Hauptbahnhof gekauft werden. In Neuburg ist das Ticket nicht erhältlich - zumindest nicht als Chipkarte oder in Papierform.

Die Stadtwerke Neuburg, die für die Verkehrsbetriebe in Neuburg zuständig sind, verkaufen das Deutschlandticket nicht. Wie der Pressesprecher auf Nachfrage erklärte, habe man sich dagegen entschieden, da Kosten und Aufwand zu hoch wären. Auch das Busunternehmen Seitz, das in Neuburg den Busservice für die Stadtwerke übernimmt, vertreibe das Ticket nicht, sagte der Sprecher. Am Bahnhof in Neuburg ist das Ticket ebenfalls nicht erhältlich, wie dort zu erfahren war.

