So pendelt die Region: Großes Kommen und Gehen in Neuburg und Umgebung

Wenn es um Beschäftigung und Mobilität geht, ist die Pendelbereitschaft in der Region Ingolstadt und der Umgebung groß. Hier ein Überblick über die Bewegungen.

Mobiles Arbeiten und Homeoffice sind in den vergangenen Jahren, insbesondere infolge der Corona-Pandemie, zunehmend in den Fokus gerückt. Dennoch ist Mobilität aufseiten der Arbeitnehmer auch weiterhin stark gefragt und unterstützt als wichtiger Mechanismus den regionalen Ausgleich von Arbeitskräftenachfrage und -angebot. „In unserer Region ist die Bereitschaft zu pendeln, auch aufgrund des attraktiven Angebots, sehr ausgeprägt“, erklärt Peter Kundinger, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Hier ein Blick auf die Situation in der Region 10.

Region 10: Nach den Ergebnissen der jüngsten Pendlerstatistik wohnten zum Stichtag 30. Juni 2022 insgesamt 225.720 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Region 10, rund 3100 mehr als ein Jahr davor und etwa 24.000 mehr als noch am 30. Juni 2015. „Ähnlich deutlich fiel die Steigerung bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen aus. Waren es 2015 noch 204.600, stieg die Zahl innerhalb von sieben Jahren um knapp 21.000 auf aktuell 225.473. „Nach zwei Jahren der Stagnation und eines geringen Abschmelzens nimmt die Zahl der Arbeitsplätze in der Region wieder zu“, erklärt Peter Kundinger.

Knapp 62.700 Menschen fahren zur Arbeit ins Stadtgebiet von Ingolstadt

Stadt Ingolstadt: Innerhalb der Stadtgrenzen Ingolstadts arbeiten täglich 103.679 Beschäftigte sozialversicherungspflichtig, ihren Wohnsitz haben hier aber „nur“ 64.085. Beinahe exakt 41.000 Ingolstädter haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Stadtgebiet. 62.619 kommen von außerhalb zur Arbeit ins Stadtgebiet, 23.076 verlassen es, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, bevorzugt Richtung Eichstätt (7304), Pfaffenhofen (3794) und München (3189).

Peter Kundinger, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Foto: Bundesagentur für Arbeit

Landkreis Eichstätt: Wesentlich anders stellt sich die Situation im Landkreis Eichstätt dar: Dort wohnen 58.472 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, es arbeiten aber „nur“ 42.028 in der Altmühlregion. Während rund 20.000 „Auswärtige“ zur Arbeit in den Landkreis pendeln, kommen ihnen täglich 36.482 entgegen, die als Auspendler unterwegs sind, in erster Linie nach Ingolstadt (24.678), Pfaffenhofen (1939), München (1404) und Neuburg-Schrobenhausen (1265). 21.990 Menschen wohnen und arbeiten im Landkreis Eichstätt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Neuburg-Schrobenhausen verlassen täglich knapp 22.900 Menschen, um zur Arbeit zu kommen

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Ähnlich die Situation im hiesigen Landkreis. Während hier 44.141 Beschäftigte ihren Wohnsitz haben, sind es auf den Arbeitsort bezogen knapp 10.700 Menschen weniger (33.463). Täglich verlassen 22.886 den Landkreis (gegenüber 12.186 Einpendlern), am meisten nach Ingolstadt (8493), Pfaffenhofen (3210), Eichstätt (1844), Donau-Ries (1704) und München (1564). 21.255 Bürgerinnen und Bürger haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Landkreis.

Landkreis Pfaffenhofen: Auf dem Areal des Landkreises Pfaffenhofen hatten am 30. Juni 2022 insgesamt 46.303 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsort, wohnhaft sind hier allerdings beträchtlich mehr, nämlich 59.022. Gut 22.550 Menschen passieren täglich die Landkreisgrenze, um in Pfaffenhofen und naher Umgebung zu arbeiten. Dem gegenüber stehen 35.311 Arbeitnehmer, die außerhalb beschäftigt sind und täglich in erster Linie nach Ingolstadt (10.948), München (8501), Freising (2256) und Eichstätt (2072) zur Arbeit fahren. Mehr als 23.710 Beschäftigte leben und arbeiten im Landkreis Pfaffenhofen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zieht man in den einzelnen Kommunen die Auspendler von den Einpendlern ab, ergibt sich für das Stadtgebiet Ingolstadt ein Einpendlersaldo von plus 39.543 Beschäftigten, für die Landkreise Eichstätt (minus 16.470), Neuburg-Schrobenhausen (minus 10.700) und Pfaffenhofen (minus 12.758) jeweils ein deutliches Minus. „Wohn- und Arbeitsort sind in unserer Region häufig unterschiedlich und unterstreichen die große Bereitschaft, Wegstrecken in Kauf zu nehmen“, erläutert der Pressesprecher.

Größte Pendlerkommune in der Region 10 ist die Marktgemeinde Gaimersheim

Als wahre Pendlerkommune erweist sich im Landkreis Eichstätt die Marktgemeinde Gaimersheim. 4756 Auspendlern kommen täglich 9376 Einpendler entgegen. Auch Kösching verlassen mehr als 4000 Einwohner, um zur Arbeit zu gelangen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen herrscht – abgesehen von den beiden genannten Stadtkommunen - in Karlskron die meiste Bewegung. Dort stehen 1559 Einpendlern 2233 Auspendlern gegenüber. (AZ)