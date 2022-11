Studie der Uni Eichstätt: Mehr Unterkünfte für obdachlose Frauen nötig

Plus In Ingolstadt gibt es rund 400 Frauen ohne Wohnung. Die Dunkelziffer soll noch deutlich höher sein. Damit hat sich nun eine Studie beschäftigt.

Geringes Einkommen, steigende Mieten und Energiekosten – gerade alleinstehende und alleinerziehende Frauen sind aktuell noch einmal verstärkt von Wohnungslosigkeit bedroht. Doch diese Notlage tritt meist verdeckt ein, nur selten sind obdachlose Frauen im Stadtbild sichtbar.