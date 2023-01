Ingolstadt/Neuburg

Zwei Tote, ein Vermisster und ein Raub: Diese Kriminalfälle bewegten 2022 die Region

Wer ist der Junge, dessen sterbliche Überreste in einer Verpackung in der Donau trieben?

Plus Im Jahr 2022 beschäftigten die Polizei in Neuburg und Ingolstadt vier tragische, aber auch spannende Kriminalfälle. Die Ermittlungen werden 2023 noch andauern.

Von Luzia Grasser, Dorothee Pfaffel

Ein Bootsfahrer fischt ein totes Kind in einem Plastikbeutel aus der Donau. Eine Frau, die einer anderen zum Verwechseln ähnlich sieht, liegt erstochen in einem Auto. Ein Mann ist seit drei Jahren spurlos verschwunden. Und dann stehlen Diebe auch noch einen millionenschweren Goldschatz. Es war ein ereignisreiches Jahr für die Polizei und Staatsanwaltschaft der Region. Was ist passiert und wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

