Audi stattet FC-Bayern-Fußballer mit neuen Dienstwagen aus

Die Fußballer des FC Bayern waren am Mittwoch in Ingolstadt. Dort haben sie sich bei Audi ihre neuen Autos abgeholt. Die alten Bayern-Audis stehen zum Verkauf.

Statt auf dem Fußballplatz hatten die Fußball-Profis des FC Bayern am Mittwoch einen Termin auf der Audi-Piazza in Ingolstadt. Dort haben sie ihre Dienstwagen für die neue Saison in Empfang genommen und sind dabei von jeder Menge Fans erwartet worden. Wie Audi mitteilt, besteht die gesamte Fahrzeugflotte der Fußballer ausschließlich aus E-Autos. Die bisherigen Fahrzeuge der Spieler aus der vergangenen Saison können ab September gekauft werden.

Leroy Sané wird künftig einen Audi RS e-tron GT in Mythos Black Metallic fahren. Foto: Audi AG

Die FC Bayern-Spieler fahren E-Autos von Audi als Dienstwagen

Die Bayern-Spieler setzen dabei durchwegs auf PS-starke Fahrzeuge. So fahren sie im kommenden Jahr die Audi-Modelle RS e-tron GT1 , Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron und Q4 Sportback e-tron. Das beliebteste Modell unter den Fußballprofis ist auch in diesem Jahr der Audi RS e-tron GT1, heißt es von Audi. Insgesamt zwölf Spieler, darunter Thomas Müller, Leroy Sané und Joshua Kimmich, haben sich für das viertürige Coupé mit einer Gesamtleistung von 440 kW (598 PS) entschieden. Wo die Spieler ihre Autos aufladen können, wissen sie auch bereits. Denn am Vereinsgelände an der Säbener Straße sind bereits 38 Ladepunkte installiert. Auch an der Allianz-Arena gibt es mehr als 20 Lademöglichkeiten.

Die Spieler des FC Bayern München werden in der Saison 2023/2024 elektrische Audi-Modelle fahren. In Ingolstadt wurden ihnen die Schlüssel für ihre neuen Dienstfahrzeuge ausgehändigt. Foto: Audi AG

Die Original-Spielerwagen aus der vergangenen Saison lassen sich in Kürze als Gebrauchtwagen erwerben. Käuferinnen und Käufer erhalten zu den von Audi aufbereiteten Fahrzeugen ein Echtheitszertifikat und ein signiertes Trikot des jeweiligen Spielers. Zum Verkauf stehen unter anderem mehrere Audi RS e-tron GT1, zum Beispiel von Serge Gnabry.

Bei der Fahrzeugübergabe an die Bayern-Spieler bei Audi in Ingolstadt waren auch Autogramme von Dayot Upamecano sehr gefragt. Foto: Audi AG

Während der IAA Mobility 2023 in München (5. bis 10. September) können Interessenten in der FC Bayern World an der Audi Experience Fläche per Tablet eine Reservierungsanfrage stellen. Die Fahrzeuge werden nach der Reihenfolge der Anfragen vergeben.

30 Mitarbeitende von Audi übergaben die Schlüssel an die Spieler des FC Bayern München

Bei der Fahrzeugübergabe am Mittwoch wartete auf einige Mitarbeitende ein besonderer Höhpunkt: Rund 30 von ihnen händigten die Schlüssel der Fahrzeuge an die Spieler aus und hatten Gelegenheit, die Stars des Rekordmeisters hautnah zu erleben. Zudem standen Kinder von Mitarbeitenden im Alter von sechs bis zehn Jahren auf dem Weg der Spieler zur Fahrzeugübergabe Spalier. Für die besonderen Erlebnisse konnten sich die Mitarbeitenden zuvor im Intranet bewerben. Auf der Piazza wurden dann zahlreiche Autogramme geschrieben und Fotos gemacht.

Lesen Sie dazu auch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Audi haben den FC-Bayern-Profis auf der Piazza in Ingolstadt die Schlüssel für ihre neuen Dienstfahrzeuge übergeben. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren standen Spalier. Foto: Audi AG

Die Mannschaft blickte anschließend noch hinter die Kulissen des Audi-Stammsitzes in Ingolstadt und besuchte unter anderem die Montage, den Karosseriebau, das Lichtassistenzzentrum sowie das Windkanal-Zentrum im Werk, das sich aktuell auf die Produktion des Audi Q6 e-tron vorbereitet.

Seit 2002 ist Audi Sponsor des FC Bayern, zuletzt wurde die Zusammenarbeit bis 2029 verlängert. Vor einigen Jahren hatte es Gerüchte gegeben, dass BMW Audi als Sponsor beim FC Bayern ablösen könnte. Doch dazu ist es nicht gekommen, der Deal mit den Münchnern ist geplatzt.

Mindestens bis 2025 läuft die kürzlich verlängerte Zusammenarbeit von Audi mit der Frauenmannschaft des FC Bayern. Seit 2011 ist der Autobauer zudem Anteilseigner an der FC Bayern München AG. (AZ)